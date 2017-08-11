Американский дзюдоист отказался выходить на пьедестал вместе с россиянином

Американский дзюдоист Тайлер Милтон отказался выходить на пьедестал вместе с россиянином Филиппом Ивановым на Всемирных играх полицейских и пожарных в Лос-Анджелесе (США). Об этом Иванов рассказал в своем аккаунте в Instagram.

«Не хватает одного человека на пьедестале. Американец стал третьим, но, возможно, из политических соображений (Россия) он посчитал нужным не появиться на награждении, что ж... Каждый рожден в свободном выборе! Главное, у нас все хорошо», — написал россиянин.

Иванов занял первое место в весовой категории свыше 100 килограммов.

Всемирные игры полицейских и пожарных проходят в Лос-Анджеле с 7 по 17 августа. В соревнованиях принимают участие представители 67 стран. Россию представляют около 200 спортсменов. Игры проводятся с 1985-го каждый нечетный год.