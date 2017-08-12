Красноярский губернатор предложил колоть шины за езду по ремонтируемому мосту

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский предложил прокалывать колеса автомобилистам, нарушающим запрет на проезд по находящемуся на ремонте Коммунальному мосту в Красноярске. Об этом в субботу, 12 августа, сообщает издание «Аргументы и факты в Красноярске».

С соответствующей инициативой чиновник выступил на выездном совещании, состоявшемся накануне. Увидев, что машины проезжают по мосту несмотря на ограничения, губернатор заявил: «Стоял бы, колеса колол бы всем этим. Работягу поставьте».

Депутат местного Заксобрания Владимир Демидов со смехом ответил, что этого делать нельзя. «Как "нельзя"? Безобразие. Ну что это?» — ответил Толоконский. После этого мэр города Эдхам Акбулатов предложил обсудить вопрос без СМИ, отмечает Ura.ru.

Коммунальный мост соединяет Центральный и Свердловский районы Красноярска. По информации «Сибирского агентства новостей», с 16 июня движение по нему было перекрыто из-за ремонта, исключение составили автобусы и спецтранспорт.