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Прыгунья в высоту Ласицкене рассказала о злости соперниц из-за ее побед

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Юлия Левченко, Мария Ласицкене, Камила Лицвинко (слева направо)
Юлия Левченко, Мария Ласицкене, Камила Лицвинко (слева направо)

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене рассказала об эмоциях, испытываемых соперницами от ее постоянных побед. Слова 24-летней россиянки приводит «Спорт-Экспресс».

«Злость есть и должна быть у моих соперниц. Мы ею питаемся. Но я убеждена, что Камила Лицвинко и Юля Левченко поздравляли меня искренне. Я за них тоже очень рада. Они серьезно поддевали меня. У нас здоровая конкуренция, а это я люблю. Надеюсь, мы продолжим в том же духе», — заявила Ласикцене.

12 августа россиянка стала чемпионкой мира, показав результат 2,03 метра. Серебряную медаль завоевала украинка Юлия Левченко (2,01), установившая три личных рекорда. Третьей стала полька Камила Лицвинко (1,99).

Ласицкене защитила титул чемпионки мира, завоеванный ей на мировом первенстве-2015 в Пекине. Она и еще 18 россиян выступали на соревнованиях в Лондоне под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкоатлетических ассоциаций (ВФЛА).

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