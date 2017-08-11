Россиянин Пронкин занял второе место в метании молота на ЧМ

Российский метатель молота Валерий Пронкин занял второе место на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Финал соревнований метателей молота состоялся вечером в пятницу, 11 августа. Золотую медаль выиграл поляк Павел Файдек, бросивший снаряд на 79 метров 81 сантиметр. Пронкин отправил молот на 78 метров 16 сантиметров. Третье место занял соотечественник Файдека Войцех Новицкий (78 метров 3 сантиметра).

Ранее 11 августа россиянка Дарья Клишина завоевала серебряную медаль в соревнованиях в прыжках в длину. Чемпионкой стала американка Бриттни Риз, бронза досталась ее соотечественнице Тианне Бертолетте.

Клишина, Пронкин и еще 17 россиян выступают в Лондоне под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкоатлетических ассоциаций (ВФЛА).

Чемпионат мира завершится 13 августа.