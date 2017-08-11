Российская прыгунья Клишина выиграла серебро на чемпионате мира

Россиянка Дарья Клишина завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в Лондоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соревнования состоялись в пятницу, 11 августа. Победу одержала американка Бриттни Риз, прыгнувшая на 7 метров 2 сантиметра. Клишина показала результат 7 метров ровно. Третью строчку заняла еще одна представительница США Тианна Бертолетте (6 метров 97 сантиметров).

До этого лучшим результатом для Клишиной на чемпионатах мира было седьмое место.

10 августа россиянка вышла в финал соревнований в прыжках в длину с лучшим результатом среди всех участниц — 6 метров 66 сантиметров. Бертолетта заняла второе место, британка Лоррейн Уген — третье.

Клишина, как и 18 других россиян, выступает в Лондоне под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкоатлетических ассоциаций (ВФЛА). 9 августа спортсменка заявила, что в случае победы на турнире не будет делать круг почета по стадиону с российским флагом.

По правилам, установленным Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF), российским спортсменам запрещено исполнять и слушать гимн страны на объектах чемпионата мира в Лондоне. Кроме того, появился запрет на использование спортивной формы цветов национального флага и изображение символов страны на теле.