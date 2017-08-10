Российская прыгунья в длину Клишина с лучшим результатом вышла в финал ЧМ

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина вышла в финал чемпионата мира по легкой атлетике 2017 года в Лондоне, показав лучший результат в квалификации. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Спортсменка улетела на 6,66 метра. Второе место в отборочных соревнованиях заняла американка Тианна Бартолетта (6,64 метра), третьей стала британка Лоррейн Уген (6,63). Кроме того, места в финале получили сербка Ивана Шпанович, латвийка Лаума Грива, немка Клаудия Зальман-Рат, Шантель Мэлоун (Британские Виргинские острова), нигерийка Блессинг Окагбаре, американка Бритни Риз, румынка Алина Ротару, австралийка Брук Страттон и представительница Бразилии Элиане Мартинс.

Финальные соревнования в прыжках в длину у женщин пройдут в пятницу, 11 августа. Начало соревнований в 21:10 по московскому времени.

Клишина, как и 18 других россиян, выступает в Лондоне под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкоатлетических ассоциаций (ВФЛА). 9 августа спортсменка заявила, что в случае победы на турнире не будет делать круг почета по стадиону с российским флагом.