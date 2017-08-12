Россиянка Ласицкене выиграла золото чемпионата мира в прыжках в высоту

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене завоевала золотую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальных соревнованиях Ласицкене первенствовала с результатом 2,03 метра. Второй стала украинка Юлия Левченко (2,01). Третье место заняла полячка Камила Лицвинко (1,99).

24-летняя россиянка защитила титул чемпионки мира. В 2015 году она одержала победу на мировом первенстве в Пекине. Ласицкене и еще 18 россиян выступают в Лондоне под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкоатлетических ассоциаций (ВФЛА).

11 августа россияне Дарья Клишина и Валерий Пронкин завоевали серебряные медали чемпионата мира. Клишина стала второй в прыжках в длину, Пронкин — в метании молота.

Мировое первенство завершится 13 августа.