Гонщики MARATHON-TULA выступят на чемпионате России по велоспорту на треке во всех дисциплинах. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Соревнования пройдут с 15 по 19 августа в Санкт-Петербурге. Чемпионат России — начало нового сезона по гонкам на треке для большинства российских спортсменов. По его результатам сильнейшие гонщики будут отобраны для участия в чемпионате Европы в Германии и первых этапах Кубка мира, которые пройдут в ноябре 2017 года в Польше и Великобритании.

Чемпионат России по велоспорту на треке стартует с командных дисциплин. На командной гонке преследования MARATHON-TULA будет представлена Максимом Пискуновым, Сергеем Ростовцевым, Максимом Суховым, Сергеем Мосиным и Андреем Простокишиным. Серебряные призеры Первенства Европы (до 23 лет) Алексей Носов, Александр Дубченко, Михаил Дмитриев и Дмитрий Нестеров нацелены на медали в командном спринте. Все четверо спортсменов выступят и в индивидуальных спринтерских дисциплинах (кейрин, индивидуальный спринт).

Татьяна Киселева поборется за места на пьедестале в кейрине и спринте, а также выступит в командном спринте вместе с Наталией Антоновой, представляющей Санкт-Петербург. Представлять тульскую команду в темповых дисциплинах среди женщин будут Диана Климова, Мария Петухова и Кристина Носова.