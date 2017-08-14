В Сочи задержали перешедших границу из любопытства туристов

Сочинские пограничники задержали двух туристов из Пермского края, которые из любопытства пересекли российско-абхазскую границу. Об этом в понедельник, 14 августа, «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

«Пермяки заплатили по тысяче рублей административного штрафа за нарушение режима госграницы», — пояснили в управлении.

Отмечается, что мужчины приехали на отдых в Абхазию и решили осмотреть окрестности приграничного поселка Гячрипш. Они вышли к берегу горной реки Псоу (образует государственную границу на всем протяжении), затем один из отдыхающих предложил перейти ее и взглянуть на морское побережье на российской стороне. После этого их поймали пограничники.

Ранее в августе российские пограничники выловили из моря гражданина Украины, который заснул на надувном батуте в Херсонской области и был отнесен течением к берегам Крыма.