Украина увеличит количество погранпостов на границе с Россией

Госпогранслужба Украины увеличит количество пограничных постов на границе с Россией, Белоруссией и Молдавией, а также сократит расстояние между ними в соответствии с европейскими стандартами. Об этом в интервью украинскому «5 каналу» рассказал глава ведомства Петр Цигикал.

«Мы собираемся укрепить наши подразделения между отделами пограничной службы, находящимися на линии границы. Кроме того, мы планируем создавать дополнительные пограничные посты по более европейскому варианту: на расстоянии 15-20 километров между пограничными подразделениями», — рассказал Цигикал. На данный момент расстояние между погранпостами составляет от 30 до 100 километров, указал чиновник.

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«Сейчас наше внимание обращено на приднестровский сегмент молдавской границы, практически весь российский участок, участок с Белоруссией тоже укрепляется», — добавил он.

Также Цигикал рассказал, что Госпогранслужба Украины намерена ввести институт пограничных участковых, которые будут работать с местным населением на местах.

Затронул глава Госпогранслужбы и тему реализации проекта «Стена». Он указал, что на некоторых участках российско-украинской границы уже возведены укрепления и вырыты рвы, которые должны помочь правоохранителям бороться с контрабандистами.

Накануне Соломенский районный суд Киева арестовал на 60 суток фигуранта дела о хищении средств на постройку стены на границе с Россией директора ООО «Агентство защиты информации» Александра Кашубу.

Проект «Стена» был инициирован в сентябре 2014 года Арсением Яценюком, занимавшим тогда должность главы кабинета министров. По плану правительства, рубежи с Россией на протяжении почти двух тысяч километров должны быть оборудованы противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников. До 2018 года для этих целей предполагалось потратить четыре миллиарда гривен (около 200 миллионов долларов).

В июле 2016-го депутат Верховной Рады Борислав Береза заявил, что ограждение на восточных границах страны выглядит как огородная решетка, которая не остановит даже дикого кролика.

