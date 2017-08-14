Мантуров рассказал о масштабах сокращений на «АвтоВАЗе»

Численность сотрудников «АвтоВАЗа» к концу следующего года составит 32 тысячи человек. Об этом в интервью РИА Новости рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Уже подготовлен и вносится на утверждение проект постановления правительства России для снижения напряженности на рынке труда региона», — отметил чиновник.

В документе идет речь, по словам министра, об обеспечении дополнительной занятости не менее чем для четырех тысяч человек, которые могут попасть под сокращение. Он пояснил, что уволены могут быть «люди, которые не востребованы на производстве автомобилей».

«Пройдут профессиональную подготовку, переподготовку и повысят квалификацию не менее двух тысяч работников предприятия. В 2017 году регион получит на эти цели более 430 миллионов рублей», — сказал министр. Мантуров также пообещал, что поддержку окажут организациям, которые примут на работу сокращенных сотрудников «АвтоВАЗа».

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В июле полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич сообщил о планах «АвтоВАЗа» провести в 2017-2018 годах масштабное сокращение персонала. По его словам, до конца текущего года планируется сократить шесть тысяч человек и еще 2,2 тысячи — в 2018-м. Если учесть, что число сотрудников предприятия составляет около 37 тысяч человек, под сокращения попадут 20 процентов, или каждый пятый. Полпред отметил, что на администрацию возложена задача сделать все так, чтобы не вызвать социальной напряженности.

На «АвтоВАЗе» поясняли, что часть сотрудников будет переведена в создаваемый сегодня индустриальный парк, остальные — в сторонние организации-партнеры автогиганта. План сокращения численности на 2017 год, по официальным данным предприятия, составляет 740 человек.

По итогам первого полугодия 2017 года выпуск машин на «АвтоВАЗе» вырос на 8 процентов к аналогичному периоду прошлого года, поставки за рубеж выросли на 76 процентов.