На «АвтоВАЗе» опровергли массовые сокращения персонала

«АвтоВАЗ» до конца года может вывести за периметр предприятия примерно две тысячи сотрудников. При этом речь не идет о сокращении численности персонала. Об этом «Ленте.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил официальный представитель компании Сергей Ильинский.

«Никому не будут вручать повестки об увольнении. Людям предлагают перевестись на работу в индустриальный парк, который является частью предприятия, либо в другие компании-партнеры, например, поставщики компонентов», — сказал он.

Ильинский подчеркнул, что никакого «выдавливания персонала нет». План сокращения штатной численности предприятия на 2017 год остается прежним — 740 человек.

«Сейчас сложно сказать, в каком количестве люди перейдут на работу в индустриальный парк, а в каком — в другие компании», — добавил он.

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Ранее глава «АвтоВАЗа» Николя Мор в интервью телеканалу РБК сообщил, что до конца года «АвтоВАЗ» могут покинуть более двух тысяч человек.

XXI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2017) начал работу 1 июня. Главной темой форума в этом году станут поиски нового баланса в глобальной экономике.

Основные мероприятия ПМЭФ состоятся с 1 по 3 июня. В ходе главной сессии будут обсуждаться основные мировые экономические тренды, ключевые темы международной повестки дня. В прошлогоднем форуме приняли участие около 12 тысяч человек из 130 стран мира.

