ФАС закрыла дело против Microsoft

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила рассмотрение дела против Microsoft, поскольку выявленные ранее нарушения были устранены. Об этом заявил замглавы службы Анатолий Голомолзин, передает во вторник, 15 августа, ТАСС.

«Сегодня по итогу всех обсуждений компании и заявитель, и ответчик подтвердили, что соответствующее нарушение антимонопольного законодательства устранено», — сказал он.

Голомолзин уточнил, что штрафные санкции против компании применяться не будут.

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Дело против Microsoft, возбужденное по жалобе российской «Лаборатории Касперского», должно было рассматриваться еще в июле, но сроки сдвинули по просьбе обеих компаний на август.

Расследование в отношении корпорации ФАС начала в конце 2016 года после того, как отечественный разработчик антивирусного ПО пожаловался на то, что с выходом Windows 10 время адаптации антивируса сторонних разработчиков Microsoft сократил с двух месяцев до шести дней. Тем самым производители антивирусного оборудования лишены возможности адаптироваться к изменившимся условиям, поясняли в «Лаборатории Касперского». В ФАС решили, что таким образом, сторонние разработки антивирусных программ «заведомо проигрывают в конкурентной борьбе компании Microsoft», которая предлагает для установки свой продукт — программу Windows Defender. Таким образом, Microsoft злоупотребляла положением на рынке.