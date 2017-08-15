Бильярдную в ямальском суде переделают в комнату для присяжных

Бильярдную, которую отстроили в зале заседаний суда города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), переоборудуют в совещательную комнату для присяжных заседателей. Реконструкция помещения уже началась, сообщает ТАСС со ссылкой на горсуд.

«Помещение, о котором идет речь, ранее использовалось как комната отдыха. В настоящее время проходит реконструкция управлением Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе в рамках реализации Федерального закона "О присяжных заседателях"... Там будет находиться совещательная комната для присяжных заседателей», — сказали в инстанции.

14 августа Счетная палата установила, что в Лабытнангском городском суде в зале для судебных заседаний площадью 41,1 квадратный метр была оборудована бильярдная. При этом им приходилось дополнительно арендовать помещения площадью 148,5 квадратного метра у коммерческого банка. Были выявлены и другие нарушения. Информация о них была направлена в Генпрокуратуру и Следственный комитет.