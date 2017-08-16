Нурмагомедов посетовал на поступающие просьбы об участии в разборках

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов заявил, что его по-прежнему просят принять участие в уличных конфликтах. Его слова приводит «Кавказ Сегодня».

По мнению Нурмагомедова, участие спортсменов в разборках «за пределами спортивных площадок» ведет к трагическим последствиям.

«Эти проблемы будут и дальше, пока не будет закона в Российский Федерации, в котором приравняют руки и ноги профессионального атлета к холодному оружию. Такой закон действует в Америке, но у нас его нет, хотя я считаю, что у нас в разы больше атлетов, чем в США», — подчеркнул боец, отметив, что профессиональным атлетам нельзя участвовать в уличных драках.

«Скажу, что если у вас есть близкие бойцы, борцы, не зовите их, пожалуйста, на свои разборки. Зачем вы их зовете? Меня до сих пор на разборки зовут. Я говорю, что ты хочешь? Чтобы я подъехал, кого-то побил что ли? Если я туда подъеду, я тоже молчать не буду. Если подъехал, надо общаться», — рассказал Нурмагомедов.

Ранее, 16 августа, президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что россиянин не готов к поединку за титул временного чемпиона организации с американцем Тони Фергюсоном, который должен был состояться в октябре. Нурмагомедова заменит американец Кевин Ли.

29 июля на побережье Байкала был убит 20-летний борец вольного стиля Юрий Власко. Спортсмен, отдыхавший там после турнира, вмешался в конфликт с группой молодежи. Ссора переросла в драку, в которой борец получил ножевое ранение в грудь и не менее семи ударов металлическим прутом по голове, после чего скончался.