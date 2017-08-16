Глава UFC рассказал о неготовности Нурмагомедова к поединку с Фергюсоном

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов не готов к поединку с американцем Тони Фергюсоном. Его слова в своем Twitter приводит журналист ESPN Бретт Окамото.

В бою за титул временного чемпиона организации в легком весе с Фергюсоном россиянина заменит американец Кевин Ли.

«Думаю, бой Фергюсона и Ли состоится 7 октября в Лас-Вегасе. Что с Нурмагомедовым? Хабиб пока не готов к поединку, поскольку недавно перенес операцию на травмированном колене. Да, он просто не готов. Станет ли этот бой главным событием вечера? Пока не знаю, вы задаете слишком много вопросов», — сказал Уайт, не уточнив, кто станет следующим соперником Нурмагомедова.

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В середине июля в СМИ появилась информация, что Нурмагомедов встретится с Фергюсоном в октябре 2017 года. Россиянин рассказывал о том, что руководство UFC оказывало на него давление, заставляя подписать контракт на поединок.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был состояться 5 марта 2017 года в рамках UFC 209, но поединок отменили из-за экстренной госпитализации россиянина. Он почувствовал недомогание из-за усиленной сгонки веса.