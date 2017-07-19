Нурмагомедов дал фанату под дых

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов во время визита в Таджикистан ударил фаната по его просьбе. Видео момента боец опубликовал в Instagram.

Во время общения Нурмагомедова с болельщиками один поклонник спортсмена предложил бойцу нанести ему удар. Нурмагомедов просьбу фаната исполнил. Собравшиеся отреагировали смехом и аплодисментами.

13 июля Нурмагомедов заявил, что в ноябре проведет бой с американцем Тони Фергюсоном. Победитель боя будет драться с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70 килограммов) Конором Макгрегором.

29 июня сообщалось, что Макгрегор захотел провести бой с Нурмагомедовым в России. В настоящее время Конор готовится к поединку с американцем Флойдом Мэйуэзером по правилам бокса, который пройдет 26 августа в Лас-Вегасе.

Нурмагомедов должен был драться с Тони Фергюсоном 5 марта в рамках шоу UFC 209, но бой не состоялся из-за экстренной госпитализации россиянина. У него возникли проблемы со здоровьем после усиленной сгонки веса.

