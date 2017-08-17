Из банка «Легион» пропали деньги, ценности и кредитные досье заемщиков

Рабочая группа ЦБ в ходе проверки московского банка «Легион» обнаружила отсутствие в кассах наличных на общую сумму 360 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Также не были найдены ценности, находящиеся на хранении в кредитной организации, — на 370 миллионов рублей.

Кроме того, временная администрация, назначенная приказом ЦБ 7 июля в связи с отзывом у банка лицензии, установила факты хищения кредитных досье заемщиков с оригиналами кредитных договоров и договоров залога. Причем досье пропали накануне того дня, когда «Легион» остался без лицензии.

По мнению ЦБ, бывшие руководители и собственники организации осуществили операции, «имеющие признаки уголовно наказуемых деяний». Соответствующая информация направлена в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет.

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В сообщении регулятора об отзыве лицензии отмечалось, что основным направлением деятельности «Легиона» было «финансирование инвестиционных проектов, реализуемых связанными с банком лицами в интересах акционеров». «Создание необходимых резервов на возможные потери по ряду низкокачественных активов выявило полную утрату АКБ "Легион" собственных средств (капитала)», — сказали в ЦБ.

Там также заявили о пропаже из кассы банка «материальных ценностей в крупном объеме» (деталей не приводилось).

В августе регулятор сообщил, что отрицательный капитал банка превысил 8,82 миллиона рублей.

На 1 июня 2017 года «Легион» занимал 157 место в российской банковской системе. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценивало размер его активов в 5,2 миллиарда рублей. У кредитной организации было восемь филиалов.