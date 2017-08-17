Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Русский Инвестиционный Альянс»

Банк России отозвал с 17 августа 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Русский инвестиционный альянс" (РИАБанк). Об этом регулятор сообщил на своем сайте.

Отмечается, что РИАБанк имел неэффективную систему управления рисками и внутреннего контроля, что привело к появлению значительного объема активов низкого качества. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности банка выявили полную утрату собственных средств (капитала).

Регулятор заподозрил кредитную организацию в сомнительных операциях, связанных с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж. В соответствии с приказом Банка России в РИАБанк назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

РИАБанк является участником системы страхования вкладов, по величине активов на 1 августа 2017 гона он занимал 334-е место в банковской системе России.