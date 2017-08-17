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Ространснадзор обосновал необходимость установки видеокамер в самолетах

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Заместитель руководителя Ространснадзора Владимир Черток заявил, что установка камер видеонаблюдения в самолетах необходима для контроля за действиями персонала. Об этом он рассказал журналистам в в кулуарах форума «Территории смыслов», передает РИА Новости.

По утверждению чиновника, никто не контролирует работу по обеспечению безопасности как снаружи воздушного судна, так и в салоне. Нет «записи — непонятно, что делали люди, выполнили они свою работу полностью, не совершил ли кто-то каких-то запретных действий», — заявил он.

Черток пояснил, что требование о наличии системы видеонаблюдения на борту воздушного судна прописано в соответствующем нормативно-правовом акте. «Это касается не пассажиров в первую очередь, а именно надземного персонала», — отметил он, добавив, что доступ к данной информации могут иметь только правоохранительные органы, поскольку она имеет отношение к информации о транспортной безопасности.

Ранее ряд российских перевозчиков отказались оснащать лайнеры камерами видеонаблюдения. В частности, в авиакомпании «Победа» заявили, что оборудование одного самолета обойдется в 100-150 тысяч долларов, но никто не знает, какие камеры нужно устанавливать, сколько будет стоить трафик передачи информации и куда ее передавать.

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