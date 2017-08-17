Наука и техника
 

Россия запустила с Байконура в космос военный спутник

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Архивное фото
Архивное фото

Ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М» успешно стартовала с космодрома Байконур в Казахстане. Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, на орбиту должен выйти космический аппарат военного назначения.

Сообщается, что головная часть ракеты со спутником штатно отделилась в расчетное время, выведение космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком «Бриз-М» займет несколько часов.

Общее руководство пуском осуществлял командующий Космическими войсками, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко.

30 марта стало известно, что все ранее произведенные двигатели РД-0210/0211 и РД-0213/0214, предназначенные для установки на вторую и третью ступени ракеты «Протон-М», оказались бракованными и будут пересобраны. Агрегаты были отозваны, поскольку при пайке компонентов агрегатов использовался припой, не соответствовавший технической документации.

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