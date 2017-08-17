ОНФ проконтролирует подготовку проекта рекультивации ТБО «Съяново» в Подмосковье

Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Съяново» в Серпуховском районе Московской области нуждается в скорейшей рекультивации, для этого требуется в ближайшее время разработать соответствующий проект. Об этом заявил член регионального штаба Общероссийского Народного Фронта (ОНФ), координатор проекта «Генеральная уборка» в Подмосковье Сергей Андреев, передает сайт правительства региона, в четверг, 17 августа.

ТБО «Съяново» находится на особом контроле ОНФ с 2016 года. В марте там были зафиксированы многочисленные очаги возгорания, однако местная администрация отказалась заниматься их ликвидацией. Эксперты в области охраны окружающей среды предупредили о высокой вероятности повторения подобных инцидентов.

«Недопустимо оставлять этот вопрос без решения, ведь от этого зависит жизнь и здоровье жителей соседних населенных пунктов. В сложившейся ситуации проект рекультивации обязана сделать администрация Серпуховского района, которая является собственником земельного участка, занимаемого свалкой», — подчеркнул представитель ОНФ.

По словам Андреева, одним из опаснейших последствий возгорания на полигоне являются горючие газы, возникающие в процессе теплового воздействия биологического разложения бытовых отходов. Он отметил, что региональные власти готовы выделить под проект рекультивации денежные средства. Для этого лишь необходимо дождаться завершения создания соответствующего проекта.

7 августа председатель российского правительства Дмитрий Медведев на встрече с губернатором региона Андреем Воробьевым призвал решать проблему утилизации мусора с помощью самых передовых технологий — посредством мусоросжигающих заводов. Такой способ ликвидации бытовых отходов, подчеркнул премьер-министр, позволит максимально сократить выброс вредных веществ.