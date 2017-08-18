В СБУ заявили о задержании лидера диверсионной группы российских спецслужб

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили о задержании лидера диверсионной группы, которая, по утверждениям СБУ, курировалась российскими спецслужбами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Правоохранители установили, что "командир" одного из незаконных вооруженных формирований террористов был завербован представителем ГРУ Генштаба РФ. От российского куратора он получил задание вернуться в родной Харьков и сформировать диверсионную группу», — говорится в заявлении СБУ.

Как уверяют в украинской контрразведке, задержанному был «передан перечень украинских политических и общественных деятелей, против которых российские спецслужбы дали указание организовать теракты».

