В Екатеринбурге ограбили банк

В Екатеринбурге на улице Челюскинцев неизвестный мужчина ограбил банк. Об этом в пятницу, 18 августа, «Интерфаксу» сообщили в пресс-группе управления МВД России по городу.

«Мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, вошел в задние двери и потребовал передать ему денежные средства. Сумма ущерба сейчас устанавливается», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции опросили персонал банка. Также проведен поквартирный обход жителей близлежащего дома, чтобы установить возможных очевидцев произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 162 УК РФ («Разбой»).

По данным открытых источников, в здании на улице Челюскинцев, 64 находится отделение «Восточного банка».

Это не первое ограбление банка в Екатеринбурге за последнее время. Так, 21 июля из отделения кредитной организации «Ак Барс», расположенного на улице Уральская, дом 65, неизвестные вынесли 3,5 миллиона рублей.

14 июля сообщалось о задержании в Екатеринбурге четверых подозреваемых в ограблении нескольких банков, которые оказались бывшими и действующими полицейскими. Налетчики приезжали к месту преступления на велосипедах. Им вменяется как минимум четыре преступных эпизода.