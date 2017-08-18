Жители Омска пожаловались на выпавший белый порошок

Жители Омска пожаловались в соцсетях на выпавший белый порошок. Информация о произошедшем появилась в группе «ЧП Омск» во «ВКонтакте».

Отмечается, что неизвестное вещество было замечено в районах городка Нефтяников и «Московка-2».

Как сообщил РИА Новости замруководителя областного управления Росприроднадзора Сергей Тектов, по данному факту проводится проверка.

«Сегодня утром в рамках рейда инспектор выехал в район Нефтяников, но этого порошка не нашел. Мы направили запрос в Центр мониторинга о том, было ли превышение по взвешенным частицам. Если порошок какой-то сыпал, то они должны были быть», — сказал Тектов, отметив, что на крупных предприятиях аварийных ситуаций зафиксировано не было.

По словам замглавы управления, в 2012 году в Омске произошло аналогичное выпадение порошка. Тогда было установлено, что это пыль от катализаторов, использующихся на нефтезаводе. Предприятие было оштрафовано.