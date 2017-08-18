Urban Decay исправит женщинам лица

Косметическая компания Urban Decay выпустила набор для контуринга — Naked Skin Shapeshifter. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 18 августа.

Палетка разделена на две части. С одной стороны расположена пудра (три оттенка для скульптурирования и один, перламутровый, для хайлайтинга), с другой — кремовые текстуры (два оттенка для скульптурирования, два для коррекции цвета и один, перламутровый, для хайлайтинга).

Палетки выпущены в двух версиях: Light Medium Shift для кожи светлых и нейтральных тонов, Medium Dark Shift для кожи среднего или более темного оттенка.

В дополнение к этому набору марка выпустила специальную кисть UD Pro Contour Shapeshifter. С одной стороны она имеет куполообразную форму для скульптурирования, коррекции цвета и растушевывания, с другой — крупную веерообразную форму для хайлайтинга.

Идея создания Urban Decay принадлежит соучредителю корпорации Cisco Systems Сэнди Лернер (Sandy Lerner). В 1996 году вместе с партнерами Дэвидом Совардом (David Soward) и Венди Зомнир (Wende Zomnir) она выпустила первую линию косметических средств Urban Decay, давшую название бренду.

В конце июня 2017 года марка пополнила коллекцию Vice и выпустила водостойкую жидкую помаду. Новое средство предлагается с матовой либо металлизированной текстурой и ультрадлинным аппликатором, позволяющей прокрашивать контур и уголки губ. Помада не оставляет чувства сухости на губах.