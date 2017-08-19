Власти Югры заявили о стабильной обстановке после атаки в Сургуте

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила о стабильной обстановке в Сургуте после нападения преступника на прохожих в центре города. Ее слова приводятся на сайте регионального правительства.

Комарова прибыла в город, где провела совещание совместно с представителями правоохранительных органов и системы здравоохранения. Она отметила, что все ответственные структуры сработали во время чрезвычайной ситуации слаженно и оперативно.

Утром в субботу, 19 августа, вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в центре города. Преступником оказался местный житель 1994 года рождения, предположительно, уроженец Средней Азии Бобичел Абдурахманов.

Семеро раненых были доставлены в Сургутскую травматологическую больницу, детей среди них нет. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за случившееся. Полиция не рассматривает произошедшее как теракт.