Сирийские войска при участии Хезболлы отбили у ИГ часть приграничной территории

Подконтрольные Дамаску войска совместно с бойцами «Хезболлы» отбили у боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» 87 квадратных километров пограничной территории. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в ливанском движении.

По его словам, наступление началось одновременно с трех направлений под прикрытием артиллерии. В ходе огневого контакта были уничтожены десятки боевиков, две группы террористов сдались бойцам «Хезболлы» без боя.

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В результате силовой операции удалось взять под контроль три пограничных КПП — Замарани, Абу-Хдейж и Загхер Али.

10 августа сирийские войска при поддержке отрядов «Хезболлы» отбили у вооруженной оппозиции часть государственной границы с Иорданией. Тогда под контроль Дамаска перешли около 30 километров границы в провинции Эс-Сувейда, которые до того удерживали отряды оппозиции, поддерживаемой США.

4 мая странами-гарантами прекращения огня в Сирии — Россией, Турцией и Ираном — было принято решение о создании в Сирии четырех зон деэскалации: в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хама; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. Там запрещено применение оружия.