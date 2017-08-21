Коллина разорвал контракт с Федерацией футбола Украины

Бывший итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина ушел с поста куратора судейского корпуса Федерации футбола Украины (ФФУ). Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает «Футбол 24».

По информации издания, контракт с 57-летним итальянцем был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Официального подтверждения увольнения Коллины со стороны организации не поступало.

Коллина занял пост куратора судейского комитета ФФУ в 2010 году. По неофициальным данным, его зарплата составляла 600 тысяч евро в год. В 2015 году он переподписал контракт, по которому он стал получать около миллиона евро в год.

Кроме того, Коллина является главой судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА). Он шесть раз признавался лучшим арбитром мира, обслуживал финальные матчи Лиги чемпионов-1999 и чемпионата мира-2002.