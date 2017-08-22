ФИФА осудила хакеров за публикацию личных и медицинских данных футболистов

Международная федерация футбола (ФИФА) осудила публикацию хакерской группой Fancy Bears информации с личными и медицинскими данными футболистов. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«ФИФА самым решительным образом осуждает публикацию группой Fancy Bears информации, полученной незаконно, — особенно личных и медицинских данных спортсменов. Публикация такой информации является явным нарушением частной жизни спортсменов и ставит под угрозу продолжающуюся борьбу с допингом», — заявили в пресс-службе ФИФА.

Ранее 22 августа хакерская группировка Fancy Bears опубликовала данные о футболистах-участниках ЧМ-2010, имевших терапевтические исключения на прием запрещенных препаратов. Всего специальные разрешения имели 25 игроков из 12 сборных, среди них оказались немец Марио Гомес, итальянец Мауро Каморанези, голландец Дирк Кейт, аргентинец Карлос Тевес и другие.

Кроме того, хакеры обнародовали информацию о том, что более 150 футболистов были пойманы на допинге в 2015 году и более 200 — в 2016-м. Их имена не уточняются.