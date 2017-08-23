Представлен первый скафандр SpaceX

Американский бизнесмен Илон Маск представил первый скафандр компании SpaceX. Снимок космического костюма опубликован в личном Instagram предпринимателя.

First picture of SpaceX spacesuit. More in days to follow. Worth noting that this actually works (not a mockup). Already tested to double vacuum pressure. Was incredibly hard to balance esthetics and function. Easy to do either separately. A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Aug 23, 2017 at 12:59am PDT

«Первая фотография скафандра SpaceX. Больше представим в следующие дни. Отмечу, что это рабочая версия (не макет). Уже протестирована под двойным вакуумным давлением. Было невероятно сложно балансировать между эстетикой и функциональностью. Легко сделать все по отдельности», — написал под снимком Маск.

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Бизнесмен не уточнил, пригоден ли скафандр для выходов в открытый космос или же будет использоваться только внутри создаваемого пилотируемого корабля Dragon 2. Ранее в своем Twitter Маск отмечал, что новый космический костюм также будет использоваться и НАСА.

Возглавляемая Маском SpaceX является одним из ключевых партнеров НАСА. Агентство доверило компании создание пилотируемого корабля, на котором американские астронавты должны доставляться на МКС.