В дипмиссии США обозначили срок решения визового вопроса в регионах России

Замглавы дипмиссии США в России Энтони Годфри заявил, что вопрос с выдачей виз в российских регионах и увеличением количества собеседований может быть решен после 1 сентября. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 23 августа.

«Я лично надеюсь, что эти новые процедуры будут временными», — отметил дипломат.

По его словам, посольство сейчас сосредоточено на выполнении требования МИД России по сокращению персонала до 455 человек, и это «большая работа».

«Это десятки и десятки американцев, уезжающих из России, и (...) сотни российских сотрудников посольства, с которыми мы должны закончить свои отношения (...) После 1 сентября с нашим новым коллективом, если можно так сказать, мы рассмотрим, насколько будет возможно увеличить число тех, с которыми мы можем организовать собеседования. И даже, если это возможно, возобновить выдачу виз в наших генконсульствах в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге и во Владивостоке», — заключил он.

21 августа стало известно, что Вашингтон намерен приостановить выдачу неиммиграционных виз по всей России с 23 августа. Отмечалось, что выдача документов будет возобновлена с 1 сентября, но в сокращенном объеме и только в Москве. Такие меры были приняты в связи с решением российских властей уменьшить численность персонала дипмиссии США.

Неиммиграционные визы позволяют временно находиться на территории Соединенных Штатов. В этот вид документов входят, в частности, визы для туристических, деловых и образовательных поездок.