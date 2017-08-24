Жители Норильска проголосовали за обустройство велосипедных дорожек в городе

По инициативе главы администрации Норильска Олега Курилова, в городе провели опрос жителей по вопросу обустройства велосипедных дорожек, пишет «Таймырский телеграф» в четверг, 24 августа.

Более тысячи из 1150 участников исследования сочли эту идею целесообразной. Велодорожки будут предусмотрены в проекте ремонта трассы Норильск — Талнах на участке от улицы Павлова до базы отдыха «Оль-Гуль».

Ранее сообщалось, что 24 августа в Норильске открывается школа стрит-арта, обучение в которой будет проходить бесплатно один раз в неделю. Преподавать искусство граффиити будут городские мастера уличного искусства, имеющие за плечами опыт участия в масштабных арт-проектах.