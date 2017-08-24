Катар решил вернуть посла в Иран

Власти Катара заявили о возвращении дипломатического представителя эмирата в Иран. Соответствующий документ опубликован на сайте МИД страны.

Также руководители Катара понадеялись на укрепление двусторонних отношений с Ираном во всех сферах деятельности.

Катарский посол был отозван из Тегерана в январе 2016 года, после того, как в Иране было совершено нападение на дипломатическую миссию Саудовской Аравии. Аналогичные меры предприняли также Бахрейн, Судан и Кувейт.

В июне 2017 года Катар сам оказался в центре дипломатического кризиса. 5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с этой страной. Они обвинили Доху в дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке и поддержке террористических организаций. Позднее к решению присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Союз Коморских Островов.

Иранские власти организовали поставки пищевой продукции в эмират, поскольку Саудовская Аравия блокировала наземное сообщение с Катаром. Это создало напряженную ситуацию, так как более половины потребляемого продовольствия Катар получал сухопутным транспортом из Саудовской Аравии.

