Мир
 

Японских школьников побоялись отправлять на Гуам после угроз КНДР

Перейти в «Мою Ленту»

Школа в японской префектуре Ойта приняла решение отменить поездку своих старшеклассников на американский остров Гуам, расположенный в Тихом океане, после угроз Северной Кореи произвести по нему пуск баллистических ракет. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство Kyodo.

Поездка была запланирована на октябрь. Kyodo отмечает, что это первый случай, когда ситуация вокруг Северной Кореи оказала влияние на учебный процесс.

При этом, как сообщается, угрозами Пхеньяна были обеспокоены как ученики, так и их родители. Руководство школы отметило, что было принято решение пойти им навстречу и отменить поездку.

Всего же в сентябре-ноябре на Гуам планируют отправиться ученики 12 японских школ, указывает Kyodo.

КНДР 8 августа объявила о готовности нанести ракетный удар по базе американских ВВС на острове Гуам в Тихом океане. В случае приказа лидера Северной Кореи Ким Чен Ына военные запустят баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12», впервые испытанную 14 мая.

13 августа президент США Дональд Трамп сказал, что Вашингтон, наряду с дипломатическими и экономическими мерами, готов применить силу для ликвидации ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Два дня спустя Ким Чен Ын обещал повременить с ударом.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Северная Корея смоделировала ракетный удар по США
Глава Пентагона указал на риск начала войны в случае запуска ракеты КНДР
Пенс рассказал о готовности США применить любые методы в отношении КНДР
Последние новости
СМИ рассказали о недовольстве Трампа санкциями против России
Мужчина поделился экстремистскими видео с двумя подписчиками и сел на пять лет
Японских школьников побоялись отправлять на Гуам после угроз КНДР
Полиция США застрелила убившего жену и похитившего собственного сына россиянина
Американские ВВС пополнит тысяча ядерных ракет нового типа
Маккейн вновь призвал поставить Украине летальное оружие
Главу минфина США заподозрили в превышении полномочий ради солнечного затмения
Другие материалы рубрики
Мир00:0218 августа

Джихад мельчал: на смену бомбам пришли грузовики

Что стоит за кровавым терактом в Барселоне
19:2923 августа

В Швейцарии нашли призывающего убить евреев и русских безработного имама

20:3923 августа

Сотни тысяч литров сточных вод слили в озеро в США из-за компьютерной ошибки

20:5323 августа

В дипмиссии США обозначили срок решения визового вопроса в регионах России

Мир13:0621 августа

Гуд-бай, Америка: США перестанут выдавать визы россиянам

Все собеседования отменены до начала осени
18:0623 августа

Замок мавров в Португалии подсветили в память о жертвах терактов в Барселоне

17:5723 августа

Разбомбленный в Йемене отель с постояльцами показали на видео

17:5623 августа

В Дании раскрыли новые детали дела с обезглавленной журналисткой

Мир00:0117 августа

Всюду Гитлер

Беспощадная война с нацистами в Германии набирает абсурдные обороты
16:5423 августа

Боевики ИГ отрезали головы девяти ливийским солдатам

16:4523 августа

Посол США в России назвал себя «мистер Пельмени»

16:1623 августа

Финские полицейские задержали двух подозреваемых по делу о резне в Турку

Россия
«Эта гадина растет в геометрической прогрессии»
Кто спасает эмбрионы от абортов и Россию от вымирания
Первый после папы
Ради чего к Путину, Лаврову и патриарху Кириллу приехал госсекретарь Ватикана
Тайсон с Матвеевской
Агрессивный москвич отомстил дворнику за жену, выбив зубы и откусив ухо
Иностранным гостям Фестиваля молодежи открыли доступ к российской глубинке
РПЦ выступила против постройки дома в Хабаровске ради красивого вида на храм
Ростов в огне: в городе горят десятки домов
Крупнейший пожар последних лет глазами горожан
Хозяина покусавшей школьника львицы оштрафовали
Все материалы
Мир
Афганский груз
Американцев убивают в Афганистане уже 16 лет, и Трамп хочет продолжения
На кровавых каруселях
Перестрелять недовольных — переизбравшийся президент Кении оказался обидчивым
В Швейцарии нашли призывающего убить евреев и русских безработного имама
Сотни тысяч литров сточных вод слили в озеро в США из-за компьютерной ошибки
Замок мавров в Португалии подсветили в память о жертвах терактов в Барселоне
Разбомбленный в Йемене отель с постояльцами показали на видео
Гуд-бай, Америка: США перестанут выдавать визы россиянам
Все собеседования отменены до начала осени
Все материалы
Бывший СССР
Сварились в котле
Фотохроника одного из самых крупных поражений украинской армии в Донбассе
СМИ узнали о готовящемся ужесточении порядка въезда россиян на Украину
Стороны в Донбассе договорились о школьном перемирии
В СБУ рассказали о запланированном покушении на Порошенко
Кравчук рассказал о включенном хитростью в состав Украины Крыме
Пример отказа Казахстана от ядерного оружия назвали актуальным
Украинские пограничники приготовились отразить высадку диверсантов в Мариуполе
Все материалы
Финансы
Михаил ГорбачевТак вышло
Чьи долги Россия выплачивала четверть века
20 вопросов и ответов
ПФР и «Лента.ру» разбирают самые распространенные запросы россиян о пенсиях
Энергозатраты на майнинг биткоинов превысили энергопотребление Хорватии
Германия вернула большую часть золотого запаса
Братья биткоэны: новый золотой пузырь
Грозит ли криптовалюте грандиозный обвал
Пенсионный фонд запустил пилотный проект виртуальной клиентской службы
В теневой сектор экономики попали 33 миллиона россиян
Все материалы
Бизнес
Тухлый номер
Россияне рискуют закупиться отравленными продуктами и умереть
Михаил Воронин«Бизнесмены — это одинокие люди»
Михаил Воронин рассказал о малом бизнесе и секретах Российского Бизнес-Форума «Атланты 2017»
СМИ узнали о закрытии в России сервиса аренды машин Hertz
«Системе» предсказали потерю половины активов из-за решения суда
Суд упрекнул АФК «Система» в неподобающем поведении на процессе
Суд взыскал с «Системы» 136,3 миллиарда рублей в пользу «Башнефти»
Здесь просто огонь, огонь!
История успеха основательницы детского клуба Freedom в Великом Новгороде
Все материалы
Силовые структуры
С чем идут на дело в Америке
Рейтинг самых криминальных стволов США
Арам ПетросянКартонный террор
Бывший следователь по делу террориста Петросяна едва не стал его адвокатом
Место происшествияРезня в Сургуте: кто стоит за атакой на прохожих
Пострадали семь человек, нападавший убит
Германия выдала задавившего в Москве пешехода водителя Mercedes
Шойгу вновь заявил о прекращении гражданской войны в Сирии
В США определились финалисты конкурса на новую стратегическую ракету
Женщина-инвалид маникюрными ножницами заколола рецидивиста в Москве
Все материалы
Наука и техника
Galaxy Note 8Между первой и второй
Чем закончилась очередная попытка Samsung убить iPhone
Быстрая прожарка
Названы сроки коллапса человеческой цивилизации
Часть изображения была размыта, чтобы не нарушать законодательство РФ«Это была циничная сделка с дьяволом»
Рисковал ли Сталин, подружившись с Гитлером
Военная разработка Китая напугала физиков
Полна чалма
Неизвестные снимки исчезнувших красот старой Индии
Представлен первый скафандр SpaceX
Бесконечный город-фрактал показали на видео
Все материалы
Спорт
За баклана ответишь
Птицы — главные виновники бед в российском спорте
Видео убийства Андрея Драчева«Да мы и не таких ломали»
Кто и за что убивает спортсменов
Опубликовано фото платья Шараповой на US Open
ЦСКА вышел в Лигу чемпионов
Нурмагомедов прокомментирует бой между Мэйуэзером и Макгрегором
«Зенит» объявил о проведении рэп-баттла на стадионе «Крестовский»
Строительство к ЧМ-2018 стадиона в Самаре отстало от графика
Все материалы
Культура
Мари-Од Мюрай«Я никогда не понимала, мальчик я или девочка»
Мари-Од Мюрай о взрослении, гендерном поведении, горе и любви
Аудионаркотики
Без российских инженеров не было бы техно, Rammstein и игры Doom
Кирилл Серебренников (в центре)«Клетка — всегда плохо»
Дело Кирилла Серебренникова: реакция общественности и соцсетей
«Объявлен окончательный коммунизм»
2 важные старые книги: выбор Валентина Курбатова
Самый главный поц
Умер чокнутый дядюшка современного кино, шут, скандалист и гений Джерри Льюис
Что смотреть на Ночи кино
Пять главных фильмов двухдневной кинопрограммы в Москве
Толстой прокомментировал решение Михалкова об уходе из Фонда кино
Все материалы
Интернет и СМИ
Эмма Уотсон Коллективное изнасилование
Почему звезды обречены страдать из-за ворующих интимные снимки хакеров
Американского ведущего отстранили от эфира из-за неподходящего имени
Андрей МалаховЕсть два стула
Зачем СМИ паразитировали на уходе Андрея Малахова с Первого на второй
Агрессивный вомбат спровоцировал пользователей сети на фотошоп-битву
Санса и Арья Старк повеселили фанатов «Акуной Мататой» в стиле «Игры престолов»
В сети содрогнулись при виде традиционной немецкой еды
Сотрудники ГАЗа узнали об убийстве через корпоративный мессенджер
Все материалы
Ценности
Американские боги
За что любят и ненавидят прожорливые, но мощные машины 70-х
Марка Corneliani сшила дышащие кеды
Дмитрий Речной«Охренеть! Тоже хочу!»
В чем разница между хорошими и плохими наколками
Monki воскресил джинсы из 1990-х
Телефон Lamborghini из «жидкого металла» оценили в 2,5 тысячи долларов
На шоу в Монако покажут суперъяхту с гаражом и пляжным клубом
Французы сравнили женщин с румяными куклами
Все материалы
Путешествия
Люди с хорошими лицами
Японцы до неузнаваемости изменили жизнь заброшенного острова
Пошли на корм
Где туристов будут пытать, резать, убивать и есть
Туристу в Турции пригрозили тюрьмой из-за найденных им старинных монет
В аэропорту Сиднея заработал человекоподобный робот-помощник
Эксперт спрогнозировал падение турпотока в США на четверть из-за визовых проблем
Пьяная туристка избила посетительницу McDonald's в Таиланде
«В Ростове шикарные плюхи»
Зачем туристу ехать в город-папу на вольный Дон
Все материалы
Из жизни
Окно на дно
Основатель Microsoft нашел погибший крейсер, перевозивший атомную бомбу
Дичь какая
Эти люди совершают преступления, которые другим даже в голову не придут
«Водка, Путин, холода — так местные представляют Россию»
История девушки, которая переехала из Москвы в Сингапур
В сеть попал секретный состав соуса для Биг Мака
Таиландские спасатели призвали богов остановить ДТП и поймали 311 духов
Пожарные съели спасенных из огня поросят
Погнавшегося за ребенком медведя ударили по морде
Все материалы
Тест: угадай машину по ключу
Простой тест на знание... ключей зажигания
Все конкуренты Lada Vesta SW Cross
С кем новый универсал Lada поборется за кошельки прижимистых покупателей
8 неудачных примеров самостоятельного ремонта
Самые курьезные попытки сэкономить на визите в автосервис
Тест Mitsubishi Pajero Sport против Renault Duster
Два крутых вседорожника: бесчеловечное, но не бессмысленное противостояние
Audi усложнила названия машин дополнительными цифрами
Компания Amazon начала искать замену Джереми Кларксону
Раскрыт дизайн нового Suzuki Jimny
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы