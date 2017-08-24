Японских школьников побоялись отправлять на Гуам после угроз КНДР

Школа в японской префектуре Ойта приняла решение отменить поездку своих старшеклассников на американский остров Гуам, расположенный в Тихом океане, после угроз Северной Кореи произвести по нему пуск баллистических ракет. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство Kyodo.

Поездка была запланирована на октябрь. Kyodo отмечает, что это первый случай, когда ситуация вокруг Северной Кореи оказала влияние на учебный процесс.

При этом, как сообщается, угрозами Пхеньяна были обеспокоены как ученики, так и их родители. Руководство школы отметило, что было принято решение пойти им навстречу и отменить поездку.

Всего же в сентябре-ноябре на Гуам планируют отправиться ученики 12 японских школ, указывает Kyodo.

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КНДР 8 августа объявила о готовности нанести ракетный удар по базе американских ВВС на острове Гуам в Тихом океане. В случае приказа лидера Северной Кореи Ким Чен Ына военные запустят баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12», впервые испытанную 14 мая.

13 августа президент США Дональд Трамп сказал, что Вашингтон, наряду с дипломатическими и экономическими мерами, готов применить силу для ликвидации ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Два дня спустя Ким Чен Ын обещал повременить с ударом.

