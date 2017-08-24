Актер из «Игры престолов» снялся в клипе Кэти Перри

Американская певица Кэти Перри выпустила клип на песню Swish Swish, записанную совместно с хип-хоп-исполнительницей Ники Минаж. Музыкальное видео опубликовано на YouTube-канале KatyPerryVEVO в четверг, 24 августа.

В ролике снялись, в частности, актеры Хафтор Бьернссон (Григор Клиган по прозвищу Гора из фэнтезийной саги «Игра престолов») и Гейтен Матараццо (Дастин из сериала «Очень странные дела»). В клипе показан баскетбольный матч, в котором команда Перри безнадежно проигрывает, пока не появляется Минаж.

Композиция Swish Swish вошла в четвертый студийный альбом Перри Witness.

В мае певица выпустила музыкальное видео на песню Bon Appétit, в котором ее замешивают в муке и превращают в тесто. После релиза Перри организовала в соцсетях флешмоб #bonappetitchallenge, призвав поклонников вылить на себя воду во время прослушивания ее сингла.