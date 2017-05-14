Кэти Перри обсыпалась мукой в новом клипе и призвала фанатов лить на себя воду

Американская певица Кэти Перри выпустила клип на песню Bon Appétit, в котором ее замешивают в муке и превращают в тесто. Ролик опубликован на YouTube-канале исполнительницы.

После релиза Перри запустила в Instagram флешмоб #bonappetitchallenge, в рамках которого призвала поклонников вылить на себя воду во время прослушивания ее сингла. Она также опубликовала видео, в котором стоит в душе и направляет себе в лицо струю воды.

DO 👉🏻YOU👈🏻 HAVE WHAT IT TAKES TO LOOK LIKE A 🌟WHILE BEING HIT/SOAKED/SPRINKLED WITH WATER ⁉️CAN YOU HOLD YOUR COMPOSURE LIKE A POPSTAR BEING SPRITZED ⁉️SHOW ME YOUR #bonappetitchallenge (aka pour some water over your face aka poor mans bucket challenge aka just look sexy while playing #BonAppetit 🤷🏼‍♀️🍒) A post shared by KATY PERRY (@katyperry) on May 13, 2017 at 2:38am PDT

Фанаты певицы с энтузиазмом восприняли ее призыв: Перри репостнула в своем Twitter-аккаунте более 20 фото и видео участников флешмоба, выливающих на себя воду.

Кэти Перри — американская певица и актриса. Ее последний альбом Prism вышел в 2013 году. Релиз новой пластинки намечен на 2017 год.