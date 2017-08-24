Ростовские юнармейцы тушили пожар до приезда сотрудников МЧС

Во время крупного пожара в историческом центре Ростова-на-Дону двое юнармейцев: Давид Ананян и Александра Трутнева — самостоятельно заливали огонь водой из ведер до приезда пожарных. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленте.ру» из штаба общественного движения «ЮНАРМИЯ» в четверг 24 августа.

«По приезду на место пожарных расчетов, ребята доложили им об обстановке и продолжали помогать в тушении пожара путем развертывания пожарных шлангов и эвакуацией пострадавших», — отмечено в тексте. В частности, юнармейцы помогли выйти на улицу двум жителям одного из горевших домов.

В пожаре 21 августа в Ростове-на-Дону сгорели 25 частных домов и еще 100 строений пострадали. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. Пострадали 36 человек, восемь из них госпитализировали.

По словам губернатора области Василия Голубева массовое возгорание началось с пожара в нежилом частном доме. Огонь распространялся из-за сильного ветра, скоростью не менее 15 метров в секунду.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» создано в мае 2016 года по инициативе министра обороны Сергея Шойгу. Региональные отделения созданы во всех 85 субъектах. Членами движения стали более 143 тысяч юношей и девушек. Летом для них были организованы сборы. В частности, для ребят из южного и северо-кавказского федеральных округов, — в Севастополе.

