Ибрагимович вернулся в «Манчестер Юнайтед»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович подписал контракт с английским футбольным клубом «Манчестер Юнайтед» на один год. Об этом сообщается на сайте «красных дьяволов».

35-летний игрок будет выступать за команду под 10-м номером.

«Мы очень рады, что Златан восстанавливается от травмы, и счастливы, что он вернулся. Я не сомневаюсь, что он очень пригодится нам во второй половине сезона», — заявил главный тренер МЮ Жозе Моуринью.

В апреле Ибрагимович получил травму связок колена в матче четвертьфинала Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом» (2:1) и выбыл из строя до конца года. После этого «Манчестер Юнайтед» не стал продлевать с ним контракт, истекший летом 2017 года.

Шведский форвард перешел в МЮ летом 2016 года. В прошедшем сезоне он сыграл за команду 46 матчей во всех турнирах, забив 28 мячей и став лучшим бомбардиром клуба.