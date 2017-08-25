Спорт
 

Исинбаева объявила в Instagram о смерти матери

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Двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева сообщила о смерти матери. Запись 35-летняя спортсменка сделала на своей странице в Instagram.

«Сегодня мы похоронили мою любимую мамочку! (...) Она была очень веселым, позитивным, добрым, отзывчивым человеком, но также очень строгой и требовательной! Мама вложила в нас с сестрой все лучшее, что она умела, и мы ей будем благодарны до конца дней своих», — написала Исинбаева и призвала всех, кто знал ее мать, помолиться за упокой ее души.

О причинах смерти не сообщается.

31 мая Исинбаева покинула пост главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Спортсменка завершила карьеру в августе 2016 года. В том же месяце стала членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). В РУСАДА она работала с декабря 2016-го.

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