На новосибирской ТЭЦ вспыхнул пожар

На новосибирской ТЭЦ-2 загорелся трансформатор. Вероятно, он вспыхнул из-за короткого замыкания, рассказал «Интерфаксу» в субботу, 26 августа, источник на станции.

Отмечается, что сначала произошел хлопок, а затем начался пожар. Очевидцы стали выкладывать в социальные сети видеозаписи ЧП. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают пожарные.

В паблике «Типичный Новосибирск» во «ВКонтакте» сообщается, что на левом берегу города, где располагается ТЭЦ-2, массово отключают электричество.