В Минэнерго рассказали о последствиях пожара на новосибирской ТЭЦ

Из-за пожара на ТЭЦ-2 в Новосибирске без электроснабжения остаются более 18 тысяч человек. Об этом сообщили в Минэнерго России, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что ведутся восстановительные работы.

В областном главке МЧС отчитались о ликвидации открытого горения. Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара пока не установлена, но власти заявили, что на ТЭЦ горело масло. «Ограждение бетонными стенами не позволило огню распространиться за пределы подстанции», — отметили в ГУ МЧС.

Источник на подстанции сообщал «Интерфаксу», что на ТЭЦ загорелся трансформатор, предположительно из-за короткого замыкания. Сначала произошел хлопок, а затем начался пожар.