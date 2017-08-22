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Спасатели отчитались о ликвидации пожара в Ростове-на-Дону

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Крупный пожар в центре Ростова-на-Дону полностью потушен, сообщает во вторник, 22 августа, РИА Новости.

«Объявлена полная ликвидация в 13:21 мск», — сообщили в Южном региональном центре МЧС.

21 августа в центре Ростова-на-Дону возникло возгорание на свалке за домом в Чувашском переулке, где находился бытовой мусор, доски и старые автопокрышки. Площадь пожара достигла 10 тысяч квадратных метров. Огнем оказались повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки. К тушению привлекли несколько вертолетов и катер. Из зоны возгорания эвакуировали 650 человек. Помощь врачей потребовалась 36 пострадавшим, были госпитализированы девять человек.

Позднее появилась информация о том, что при разборе завалов спасатели обнаружили тело одного погибшего.

Основной причиной произошедшего назвали поджог. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом»).

Из-за произошедшего на территории всей Ростовской области был введен режим чрезвычайной ситуации.

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