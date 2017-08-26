170 застрявших в Турции клиентов туроператора Ted Travel вылетели в Москву

Первые 170 клиентов обанкротившегося туроператора Ted Travel из числа 755 застрявших в Турции вылетели в Москву. Об этом в субботу, 26 августа, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные онлайн-табло аэропорта «Внуково».

По данным табло, рейс R3 1102 покинул аэропорт Антальи в 20:13 (совпадает с мск). Как ожидается, авиасудно прибудет в российскую столицу в 23:30. Первоначально рейс должен был быть отправлен в 15:50, но был перенесен по техническим причинам.

В пятницу сообщалось, что российских туристов начали выселять из турецких отелей из-за банкротства туроператора. По данным Ассоциации туроператоров России, клиентов Ted Travel начали выдворять из гостиниц в Анталье еще в четверг, 24 августа. В АТОР также рассказали, что 675 из 755 клиентов Ted Travel, оказавшихся в Турции, вывезет в период с 26 по 31 августа авиакомпания «Якутия».

Оставшихся путешественников доставят на родину в период со 2 по 12 сентября. Пока неизвестно, лайнерами каких авиакомпаний их отправят в Россию.

Так как отдыхающим придется ожидать своих рейсов, Ростуризм посоветовал им самостоятельно оплатить проживание в отелях на этот период. Затем эти деньги можно будет получить в страховых компаниях, с которыми работал Ted Travel.

Речь идет об «Инвестстрахе» и «Якоре». Ted Travel был застрахован там на 50 миллионов рублей. В Ростуризме и «Турпомощи» считают, что денег на выплату компенсаций клиентам компании хватит, так как еще миллион рублей есть в фонде персональной ответственности Ted Travel. В этих организациях предполагают, что в результате проблем у туроператора пострадало более двух тысяч человек.

Ранее стало известно, что Ted Travel объявил о приостановке своей деятельности. Компания объяснила такое решение падением спроса на свои услуги из-за эпидемии вируса Коксаки в Турции. Как передает «Интерфакс», глава Ростуризма Олег Сафонов в ответ заявил, что причиной проблем у фирмы стала ее активная демпинговая политика.