Россиян начали выселять из турецких отелей из-за банкротства Ted Travel

В турецкой провинции Анталья выселяют из отелей клиентов туроператора Ted Travel. Об этом сообщило в Facebook посольство России в Анкаре.

По информации диппредставительства, выселения начались в пятницу, 25 августа, днем. В связи с этим на телефоны экстренной связи посольства в Анкаре и генконсульства в Анталье поступили десятки жалоб.

Ростуризм, ассоциация «Турпомощь» и другие имеющие отношение к делу организации и ведомства ищут выход из ситуации. «Обсуждается в том числе и вариант эвакуации оказавшихся в тяжелом положении россиян. Тем не менее информации о принятом на этот счет решении пока нет», — говорится в сообщении посольства.

По данным Ассоциации туроператоров России, клиентов Ted Travel начали выдворять из гостиниц в Анталье еще в четверг, 24 августа. В АТОР также рассказали, что 675 из 755 клиентов Ted Travel, оказавшихся в Турции, вывезет в период с 26 по 31 августа авиакомпания «Якутия».

Оставшихся путешественников доставят на родину в промежуток со 2 по 12 сентября. Пока неизвестно, лайнерами каких авиакомпаний их отправят в Россию.

Так как отдыхающим придется ожидать своих рейсов, Ростуризм посоветовал им самостоятельно оплатить проживание в отелях на этот период. Затем эти деньги можно будет получить в страховых компаниях, с которыми работал Ted Travel.

Речь идет об «Инвестстрахе» и «Якоре». Ted Travel был застрахован там на 50 миллионов рублей. В Ростуризме и «Турпомощи» считают, что денег на выплату компенсаций клиентам компании хватит, так как еще миллион рублей есть в фонде персональной ответственности Ted Travel. В этих организациях предполагают, что в результате проблем у туроператора пострадало более двух тысяч человек.

Ранее стало известно, что Ted Travel объявил о приостановке своей деятельности. Компания объяснила такое решение падением спроса на свои услуги из-за эпидемии вируса Коксаки в Турции. Как передает «Интерфакс», глава Ростуризма Олег Сафонов в ответ заявил, что причиной проблем у фирмы стала ее активная демпинговая политика.