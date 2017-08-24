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Туроператор Ted Travel объявил о прекращении деятельности

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Туристический оператор Ted Travel (торговая марка ООО «Терра») объявил о прекращении деятельности из-за падения спроса на свой основной туристский продукт на фоне эпидемии вируса Коксаки в Турции. Об этом сообщается на сайте компании.

«В связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации туристского продукта ООО "Терра" вынуждено объявить о прекращении своей деятельности. Прекращение деятельности связано с сильным падением спроса на туристский продукт по основному туристскому направлению деятельности компании, на фоне объявленной сложной эпидемиологической обстановки в Республике Турция», — говорится в пресс-релизе.

Как сообщил РИА Новости член наблюдательного совета Ассоциации «Турпомощь» Дмитрий Горин, по предварительной информации, сейчас на курортах в Турции находятся 750 туристов туроператора Ted Travel. Кроме того, около 3 тысяч человек купили туры на ближайшие даты. Он заверил, что туристам, которые сейчас находятся в Турции, будет оказана помощь в соответствии с законодательством, если она им необходима.

18 августа стало известно, что стоимость путевок на курорты Турции упала ниже цены на авиабилеты в оба конца по тем же направлениям. В середине месяца сообщалось, что россияне стали отказываться от отдыха в Турции из-за вспышки вируса Коксаки. По данным Роспотребнадзора, им заразились уже более 800 российских туристов, большая их часть — дети.

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