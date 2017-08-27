Боевики ИГ взяли на себя ответственность за нападение в Брюсселе

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на военный патруль в центре Брюсселя, произошедшее 25 августа. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на связанное с боевиками агентство Amaq.

В заявлении террористов сказано, что 30-летний выходец из Сомали «является бойцом ИГ и осуществил нападение в ответ на призывы осуществлять атаки против стран антитеррористической коалиции».

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Вечером в пятницу в Брюсселе вооруженный ножом мужчина с криками «Аллах Акбар» напал на военный патруль, в ответ они открыли по нему огонь. Преступник был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В результате инцидента солдаты получили ранения рук и лица, их жизнь вне опасности. Сообщалось, что ранее боевик не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Прокуратура Бельгии квалифицировала произошедшее как теракт.

20 июня на Центральном вокзале Брюсселя прогремел взрыв. Бомба была приведена в действие мужчиной, который перед этим прокричал «Аллах акбар». Мощность взрыва оказалась настолько незначительной, что никто, кроме самого злоумышленника, не погиб и не пострадал. Тем не менее власти признали инцидент терактом.

22 марта 2016 года в Брюсселе была совершена серия терактов. Нападению подверглись аэропорт Завентем, а также станция метро «Маальбек». Жертвами стали 35 человек, более 300 получили ранения. Ответственность взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».