ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Сургуте

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за вооруженное нападение в Сургуте. Об этом в субботу, 19 августа, сообщает Reuters со ссылкой на связанное с боевиками агентство Amaq.

Ранее стало известно, что нападение совершил местный житель 1994 года рождения, предположительно страдающий от психического заболевания. По информации анонимных источников, это Бобичел Абдурахманов, уроженец Средней Азии. Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что в его поведении были замечены странности, однако он не состоял на учете у врачей.

Полиция не рассматривает произошедшее как теракт.

Утром в субботу, 19 августа, вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в центре города. Семеро раненых были доставлены в Сургутскую травматологическую больницу, детей среди них нет. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии.