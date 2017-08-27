Рябинский назвал бой Мэйуэзера с Макгрегором цирком

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский поделился эмоциями после поединка американского боксера Флойда Мэйуэзера с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором. Об этом сообщает «Р-Спорт».

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«Очень большой и круто сделанный цирк. Шоу классное, но к спорту отношения не имеет. Но для не очень искушенных людей – супер», — заявил Рябинский.

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 27 августа, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов) и не был титульным. Мэйуэзер одержал победу техническим нокаутом. Судья остановил поединок в десятом раунде.

Макгрегор — чемпион UFC в легком весе с 12 ноября 2016 года. Нокаутировав ирландца, Мэйуэзер выиграл 50-й поединок при отсутствии поражений.