Польский бизнесмен пропал в Москве

В Москве пропал 50-летний предприниматель из Польши. В настоящее время его ищет полиция, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в воскресенье, 27 августа.

Отмечается, что исчезнувший бизнесмен — совладелец компаний «Стройбуд» и «Будсервис-Нова». В пресс-службе столичного главка МВД агентству подтвердили факт обращения в полицию по поводу пропажи человека, но не уточнили род его деятельности и гражданство.

ТАСС добавляет, что в правоохранительные органы обратилась представительница строительной компании, генеральным директором которой является поляк. По ее словам, начальник перестал выходить на связь с сотрудниками.

Судя по информации сайта сети деловых коммуникаций «СБИС», и «Стройбуд», и «Будсервис-Нова» — общества с ограниченной ответственностью, генеральный директор которых — Артур Шуй. На странице «Будсервиса» заявлен также совладелец — Войчех Януш Ожэховски.

Обе организации отмечены в категории «Строительство, ремонт и реконструкция зданий и сооружений». «Будсервис-Нова» существует с 2006 года, «Стройбуд» — с 2014-го.